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Особую экономическую зону планируют создать в Завьяловском районе Удмуртии

09:40, 28 апреля, 2021
Анна Торхова
Особую экономическую зону планируют создать в Завьяловском районе Удмуртии
09:40, 28 апреля, 2021
Анна Торхова
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#промышленность\n#ТОСЭР\n#экономика\n#инвестиции
Фото: arzik2
492
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Это поможет привлечь инвестиции в регион.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии планируют создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа. Об этом «Сусанину» сообщил первый вице-премьер Удмуртской Республики Константин Сунцов.

В настоящее время власти готовят заявку, которую намерены подать до 2022 года. «Это очень удобное расположение в плане логистики, близости к Ижевску, аэропорту. Для резидентов особых экономических зон действуют льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, пониженные страховые взносы, льготы по уплате таможенных платежей», - сказал Сунцов.

Власти надеются, что территория заинтересует инвесторов. Кроме того, продолжится развитие территорий опережающего социально-экономического развития – Глазова и Сарапула. В 2020 году в Удмуртии появилось 22 новых резидента.

Напомним, в 2020 году Корпорация развития Удмуртии приобрела участок в Завьяловском районе размером с Княжество Монако - площадью 190 га.

09:40, 28 апреля, 2021
Анна Торхова
492
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#промышленность\n#ТОСЭР\n#экономика\n#инвестиции