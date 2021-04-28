Особую экономическую зону планируют создать в Завьяловском районе Удмуртии

Это поможет привлечь инвестиции в регион.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии планируют создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа. Об этом «Сусанину» сообщил первый вице-премьер Удмуртской Республики Константин Сунцов.

В настоящее время власти готовят заявку, которую намерены подать до 2022 года. «Это очень удобное расположение в плане логистики, близости к Ижевску, аэропорту. Для резидентов особых экономических зон действуют льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, пониженные страховые взносы, льготы по уплате таможенных платежей», - сказал Сунцов.

Власти надеются, что территория заинтересует инвесторов. Кроме того, продолжится развитие территорий опережающего социально-экономического развития – Глазова и Сарапула. В 2020 году в Удмуртии появилось 22 новых резидента.

Напомним, в 2020 году Корпорация развития Удмуртии приобрела участок в Завьяловском районе размером с Княжество Монако - площадью 190 га.