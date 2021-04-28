Если долг не будет оплачен, в теплицах отключат тепло.

Завьялово. Удмуртия. Тепличный комбинат «Завьяловский» задолжал за отопление более 60,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс».

Также предприятие накопило 8,9 млн рублей долгов за электроэнергию. По этой причине 23 апреля все здания комбината, кроме теплиц, оставили без тепла. Если комбинат не рассчитается с долгами, то отопление отключат и в теплицах, где растут овощи и зелень.

Также в должниках за отопление и электроэнергию числится Ижевский ипподром, долг которого приближается к 3 млн рублей. В конце марта его частично отключили от тепла. Поскольку оплата так и не поступила, без теплоносителя планируют оставить все здания ипподрома.