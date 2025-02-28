Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод инвестировал в модернизацию производств 512 млн рублей за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба АО «Концерн «Калашников».

В течение прошлого года предприятие закупило 40 единиц нового оборудования для разных дивизионов. Отмечается, что приобретённое оборудование позволит создать дополнительные мощности для выпуска востребованной продукции, а также обеспечить её качество.

«В условиях роста объема контрактов совершенствование производства и повышение производительности труда становятся приоритетными задачами. В 2025 году модернизация станочного парка предприятия будет продолжена», — подчеркнул врио управляющего директора АО «ИМЗ» Михаил Мельников.