Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевск несбывшийся Лонгрид Indoor-реклама: что это? Лонгрид Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид

В 2024 году ИМЗ инвестировал более полумиллиарда рублей в модернизацию производств

13:40, 28 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В 2024 году ИМЗ инвестировал более полумиллиарда рублей в модернизацию производств
13:40, 28 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
45
0
#Ижевск\n#ИМЗ\n#инвестиции
Источник фото: Концерн «Калашников»
45
0

Всего было закуплено 40 единиц нового оборудования.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод инвестировал в модернизацию производств 512 млн рублей за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба АО «Концерн «Калашников».

В течение прошлого года предприятие закупило 40 единиц нового оборудования для разных дивизионов. Отмечается, что приобретённое оборудование позволит создать дополнительные мощности для выпуска востребованной продукции, а также обеспечить её качество.

«В условиях роста объема контрактов совершенствование производства и повышение производительности труда становятся приоритетными задачами. В 2025 году модернизация станочного парка предприятия будет продолжена», — подчеркнул врио управляющего директора АО «ИМЗ» Михаил Мельников.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

13:40, 28 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
45
0
#Ижевск\n#ИМЗ\n#инвестиции