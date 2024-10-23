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Фонд развития территорий предложит инвесторам участок земли в селе Первомайский Завьяловского района

16:52, 23 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Фонд развития территорий предложит инвесторам участок земли в селе Первомайский Завьяловского района
16:52, 23 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
41
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#инвестиции
Источник фото: Яндекс Карты
41
0

Всего Фонд предложит бизнесу 47 земельных участков в 16 регионах страны. 

Завьялово. Удмуртия. Фонд развития территорий (ФТР) до 18 ноября проведёт 47 аукционов на получение инвесторами в собственность земельных участков для реализации проектов. Один участок расположен в Удмуртии, сообщили в пресс-службе ФТР. 

Участок находится на улице Мира в селе Первомайский Завьяловского района. Начальная цена аукциона составляет более 2,9 млн рублей. Участок может быть использован для строительства многоэтажного дома. 

Вырученные от торгов средства пойдут на восстановление прав пострадавших дольщиков. 

16:52, 23 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
41
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#инвестиции