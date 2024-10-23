Фонд развития территорий предложит инвесторам участок земли в селе Первомайский Завьяловского района

Завьялово. Удмуртия. Фонд развития территорий (ФТР) до 18 ноября проведёт 47 аукционов на получение инвесторами в собственность земельных участков для реализации проектов. Один участок расположен в Удмуртии, сообщили в пресс-службе ФТР.

Участок находится на улице Мира в селе Первомайский Завьяловского района. Начальная цена аукциона составляет более 2,9 млн рублей. Участок может быть использован для строительства многоэтажного дома.

Вырученные от торгов средства пойдут на восстановление прав пострадавших дольщиков.