Ижевск. Удмуртия. Народный фронт провёл исследование региональных инвестиционных порталов на предмет частоты запросов в интернете. Результатами делится ТАСС.

По данным статистики «Яндекс вордстат» за 2024 год по всем регионам страны насчитывалось 73 312 запросов с формулировкой «инвестиционный портал + название региона».

Больше всего запросов получил инвестиционный портал Москвы (27 015), следом идёт порталы Республики Чувашия (10 409) и Московской области (6 509). Реже всего искали ресурсы с информации для инвесторов в Северной Осетии (0 запросов), Еврейской автономной области (4), Ненецкого автономного округа (10), Кабардино-Балкарии (15), Ингушетии (20), Калмыкии (21), Карачаево-Черкесии, Удмуртии (оба — по 30).

«Это говорит либо о низкой востребованности таких порталов, либо о низкой информированности потенциальных инвесторов о такой возможности», — считают в Народном фронте.