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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Инвестиционный портал Удмуртии за 2024 год получил лишь 30 запросов в интернете

14:39, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Инвестиционный портал Удмуртии за 2024 год получил лишь 30 запросов в интернете
14:39, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
200
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвестиции
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Реже пользователи сети искали порталы Калмыкии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Еврейской АО и Северной Осетии.

Ижевск. Удмуртия. Народный фронт провёл исследование региональных инвестиционных порталов на предмет частоты запросов в интернете. Результатами делится ТАСС.

По данным статистики «Яндекс вордстат» за 2024 год по всем регионам страны насчитывалось 73 312 запросов с формулировкой «инвестиционный портал + название региона».

Больше всего запросов получил инвестиционный портал Москвы (27 015), следом идёт порталы Республики Чувашия (10 409) и Московской области (6 509). Реже всего искали ресурсы с информации для инвесторов в Северной Осетии (0 запросов), Еврейской автономной области (4), Ненецкого автономного округа (10), Кабардино-Балкарии (15), Ингушетии (20), Калмыкии (21), Карачаево-Черкесии, Удмуртии (оба — по 30).

«Это говорит либо о низкой востребованности таких порталов, либо о низкой информированности потенциальных инвесторов о такой возможности», — считают в Народном фронте.

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14:39, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
200
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвестиции