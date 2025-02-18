Завьялово. Удмуртия. Комбинат по обработке рулонной стали появится в Удмуртии по инвестроекту. Об этом сообщил глава Завьяловского района Константин Русинов главе республики Александру Бречалову в рамках рабочей встречи, передаёт портал udmurt.ru.

«Всего в районе 42 инвестпроекта на общую сумму больше 43 миллиардов. Расскажу только о самых крупных. Там, где мы будем реализовывать особую экономическую зону, — строительство комбината по обработке рулонной стали. Общий объём инвестиций более 8 млрд рублей. В 2026 году планируется запуск производства», — сообщил Русинов.

Также в планах построить на выезде из Ижевска по Можгинскому тракту крупный логистический центр. Этот инвестпроект реализует «Девятый трест Девелопмент».

Тепличный комплекс в районе практически в два раза увеличивает свои мощности, строя новый блок теплиц на 8,5 га.

«Тоже интересное предприятие «Ижевский котельный завод», импортозамещение. Производственный корпус уже построили, ввод в эксплуатацию в этом году, плюсом почти 100 рабочих мест на Ягульской территории. На Шабердинской территории развивается «Завод Танкострой». Каждый год вводят новый цех по полторы тысячи. Общая стоимость проекта полмиллиарда рублей. На сегодняшний день уже вложили 160 млн рублей», — также рассказал глава Завьяловского района УР.

Ещё из интересных, по мнению Русинова, объектов: промышленный комплекс «Ижевского завода пластиковых труб»; строительство производственного комплекса по изготовлению минеральной ваты; «настоящий придорожный сервис высокого уровня» появился на Объездной Ижевска.

«Отличная зона с рестораном-кафе. Красиво, достойно. Гостиничный комплекс, сервис под большегрузы, уже запустились и работают», — подытожил Константин Русинов.