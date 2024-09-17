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В Сарапуле появится межрегиональный агро-индустриальный парк

17:05, 17 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле появится межрегиональный агро-индустриальный парк
17:05, 17 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
167
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#инвестиции
Фото: ИА «Сусанин»
167
0

Для реализации инвестиционного проекта выделены земельные участки.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле будет реализован инвестиционный проект по созданию межрегионального агро-индустриального парка. Для этих целей компании «АГРАСЕЙН» выделены земельные участки на улице Индустриальной. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Udmurt.ru.

Один участок, площадью 81 306 кв. м предназначается непосредственно для агро-индустриального парка. Второй участок, площадью 132 767 кв. м отдадут под хранение и переработку сельхозпродукции. 

Напомним, ООО «АГРАСЕЙН» является резидентом территорий опережающего социально-экономического развития «Сарапул».

17:05, 17 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
167
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#инвестиции