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В Сарапуле застройщику для возведения многоэтажки выдадут в аренду участок на улице Калинина

17:06, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле застройщику для возведения многоэтажки выдадут в аренду участок на улице Калинина
17:06, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#строительство\n#инвестиции
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Передачу проведут в рамках инвестиционного соглашения. 

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле спецзастройщику «Даур Сарапул» выдадут земельный участок в аренду для возведения многоэтажного дома. Передача осуществится без проведения процедуры торгов. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Udmurt.ru.

Земля под строительство дома отведена на улице Калинина. Площадь участка составляет более 37 тысяч кв. м. В договор аренды будут включены условия инвестиционного соглашения, нарушение которых повлечёт расторжение. 

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17:06, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
61
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#строительство\n#инвестиции