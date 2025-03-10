Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле спецзастройщику «Даур Сарапул» выдадут земельный участок в аренду для возведения многоэтажного дома. Передача осуществится без проведения процедуры торгов. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Udmurt.ru.

Земля под строительство дома отведена на улице Калинина. Площадь участка составляет более 37 тысяч кв. м. В договор аренды будут включены условия инвестиционного соглашения, нарушение которых повлечёт расторжение.