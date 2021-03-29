Благоустройство сёл Удмуртии, первый рейс «России» и взрыв на заводе в Индонезии: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Новую рабочую неделю начинаем с подборки последних новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом.

Село — это важно

В Центре территориального развития Удмуртии рассказали, почему важно работать над благоустройством не только в городах, но и малых поселениях — деревнях, сёлах. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Так, по словам руководителя департамента развития городской среды Веры Мизгир, устройство территорий необходимо, чтобы люди испытывали радость от ежедневных прогулок и были уверены в безопасности площадок, на которых будут играть их дети.

Также в Центре поделились, какие общественные пространства были открыты в 2020 году. Одним из таких стал парк «Юбилейный» в Кезу — он стал привлекать не только местных жителей, но и людей с окрестных поселений. Парк стал местом проведения Масленицы в 2021 году.

В течение этого года обустройством общественных пространств займутся в селе Каркалай Увинского района, Дебёсах, Игре и Киясово.

Первый пошёл

Самолёты авиакомпании «Россия» начали выполнять рейсы из Ижевска в Москву и обратно. Об этом сообщила пресс-служба «Ижавиа», оператора аэропорта столицы Удмуртии.

Напомним, летать в Ижевск самолёты будут два раза в день. Вылеты из московского аэропорта Шереметьево по расписанию запланированы на 07:40 и 16:55. В пункт назначения самолёты прибудут в 10:35 и 19:45 соответственно.

Обратные рейсы из Ижевска будут осуществляться в 11:35 и 20:45 с прибытием в Москву в 12:45 и 21:55.

База на связи

В России озвучили планы по созданию цифровой базы иностранцев. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

По заявлению МВД, создание базы поможет иностранцам лучше освоиться в России и получать госуслуги в электронном виде. В цифровом профиле будет указано, где проживает и работает гражданин, а также его правовой статус. Кроме того, нововведение позволит приезжим в заключении трудовых договоров.

Видно издалека

В Индонезии произошёл взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила местная радиостанция Radio Elshinta в своём аккаунте в Twitter.

Инцидент произошёл в населённом пункте Балонган. По данным «Интерфакс», в результате взрыва пострадали четыре человека — ими оказались местные жители, проходившие мимо. У них выявлены ожоги. Причина происшествия остаётся неизвестной, но по одной из версий взрыв мог быть спровоцирован молнией.

На кадрах, распространённых местной радиостанцией, видно, как тёмное небо освещается заревом пожара. Отмечается, что столб пламени было видно издалека.