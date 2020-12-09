Первая «авторозетка» в Глазове, запрет на ввоз в Россию азербайджанских яблок и отклонение резолюции о признании Байдена президентом США: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начинаем утро с подборки новостей.

Первая авторозетка в Глазове

В Глазове открылась первая общедоступная станция для подзарядки электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации северной столицы Удмуртии со ссылкой на материал газеты «Красное знамя».

Первые два месяца «авторозетка» будет работать бесплатно в тестовом режиме.

«Зарядить электромобиль можно и от обычной розетки, но на полный заряд батареи в таком случае может уйти до двадцати часов», — рассказал водитель электромобиля, во многом поспособствовавший появлению станции зарядки в Глазове, Александр Маштаков.

После окончания тестирования подзарядка станет платной.

Запрет на ввоз

Россельхознадзор с 10 декабря вводит ограничения на ввоз азербайджанских томатов и яблок из-за обнаружения в них вредителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в период с 22 октября 2020 года по настоящее время выявлено 17 случаев обнаружения южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки в плодоовощной продукции.

Отказ Байдену

Республиканская партия США отклонила в Конгрессе резолюцию о признании демократа Джо Байдена избранным президентом. Об этом пишут «Известия»

Своё несогласие республиканцы выразили на закрытом заседании, где лидер демократического большинства Палаты представителей Стени Хойер предложил подтвердить подготовку к инаугурации кандидата от Демократической партии Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Сообщила о Победе

Сообщившая о Победе в Великой Отечественной войне телеграфистка Любовь Нетупская скончалась в Гомеле на 101-м году жизни. Об этом сообщает издания «Sputnik Беларусь» со ссылкой на ее дочь.

«Мама ушла тихо, во сне», – рассказала дочь Нетупской.

Нетупская работала в штабе первого Белорусского фронта освобождала Белоруссию, Польшу и Германию. Она вошла в Берлин в день его взятия, 2 мая, а в ночь на 9 мая передала в Москву сообщение о капитуляции фашистской Германии.