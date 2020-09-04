Дома ЖК «Родниковый край» для обманутых дольщиков в Удмуртии ввели в эксплуатацию

Более полутора сотен человек ждали свои квартиры пять лет.

Завьялово. Удмуртия. Все четыре дома ЖК «Родниковый край» в деревне Хохряки Завьяловского района Удмуртии ввели в эксплуатацию. Как сообщил в своих соцсетях глава республики Александр Бречалов, в этих домах 164 обманутых дольщика получат ключи от квартир уже в сентябре.

«Я благодарю прокуратуру Удмуртии, нового застройщика и самих дольщиков. Без их внимания и веры в успех ничего бы не вышло!» — написал Бречалов.

Он отметил, что на объекте завершаются работы по строительству канализационной насосной станции. Мощности которой позволят построить в новом микрорайоне и запустить в эксплуатацию новый детский сад на 220 мест.

Напомним, изначально в свои квартиры жильцы должны были въехать ещё в 2015 году. Но застройщик оказался недобросовестным, затянул сроки. Также он возводил здания с нарушениями, поэтому их пришлось снести. Новый подрядчик начал возводить жилые дома заново.

В середине августа 2020 года сотрудники прокуратуры Удмуртии проверили ход работ по вводу в эксплуатацию четырёх домов долгостроя ЖК «Родниковый край». Ранее сообщалось, что жильцы заедут в квартиры до конца лета. Но пандемия по коронавирусу внесла коррективы в поставки оборудования.