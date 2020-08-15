На территории ЖК «Родниковый край» под Ижевском заканчиваются работы по благоустройству

Свои квартиры ждут 164 обманутых дольщика.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники прокуратуры Удмуртской Республики проверили ход работ по вводу в эксплуатацию четырёх домов долгостроя ЖК «Родниковый край» в Хохряках. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сейчас на территории комплекса идут работы по благоустройству, укладывается асфальт, устанавливается освещение, устраняются технические недоработки.

После ввода домов в эксплуатацию свои квартиры получат 164 обманутых дольщика. Весь процесс находится на контроле органов прокуратуры Удмуртии. Новоселье собственники жилья отпразднуют уже летом.

Напомним, что дольщики ждут свои квартиры в «Родниковом крае» в 2015 года. Застройщик оказался недобросовестным. Кроме того, он возводил здания с нарушениями, поэтому их пришлось снести. Выбранный властями подрядчик начал строительство заново.

Бывшего руководителя компании-застройщика осудили на 3 года условно.