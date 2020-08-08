На сельских играх в Удмуртии запретят продажу алкоголя

Напитки не будут продавать с 12 по 15 августа.

Красногорское. Удмуртия. В селе Красногорское и деревне Агриколь в Удмуртии на время проведения летних сельских спортивных игр не будут продавать алкоголь. Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципалитета.

Напомним, соревнования пройдут уже на следующей неделе. Реализацию спиртных напитков, в том числе и пива, запретят с 12:00 12 августа до 14:00 15 августа. Ограничение не распространяется на розничную продажу алкоголя в общепите, за исключением продажи на вынос.

Напомним, на сельских играх в Удмуртии соберутся спортсмены из 25 районов республики. Всех участников перед соревнованиями проверят коронавирус. Талисманом игр в этом году стал лось по имени Красногорик. К играм деревянные талисманы установили на стадионе в Красногорское.