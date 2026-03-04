Закрыть
В Ижевске задержали юношу, который украл ром и побил продавца
16:05, 04 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#воровство\n#алкоголь
Источник фото: ИИ
Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. До семи лет лишения свободы грозит 19-летнему жителю Ижевска за кражу бутылки рома. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Инцидент произошёл в августе прошлого года. Молодой человек зашёл в магазин, взял с полки бутылку рома и спрятал её в джинсы. Кассир заметил это и попросил парня оплатить товар. Вместо этого любитель бесплатного спиртного быстро направился к выходу.

Продавец вышел следом и попытался остановить его. Тогда парень толкнул кассира, несколько раз ударил его по голове и телу и убежал. После этого он уехал из Удмуртии, и долгое время его местонахождение оставалось неизвестным.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали как 18-летнего жителя Глазова осудили за воровство рома и укус продавщицы. 

