Ижевск. Удмуртия. До семи лет лишения свободы грозит 19-летнему жителю Ижевска за кражу бутылки рома. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Инцидент произошёл в августе прошлого года. Молодой человек зашёл в магазин, взял с полки бутылку рома и спрятал её в джинсы. Кассир заметил это и попросил парня оплатить товар. Вместо этого любитель бесплатного спиртного быстро направился к выходу.

Продавец вышел следом и попытался остановить его. Тогда парень толкнул кассира, несколько раз ударил его по голове и телу и убежал. После этого он уехал из Удмуртии, и долгое время его местонахождение оставалось неизвестным.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

