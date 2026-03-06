Закрыть
Почти 30 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь в 2025 году

13:25, 06 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Почти 30 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь в 2025 году
#Удмуртия\n#алкоголь
Источник фото: ИИ
Но выпивать при этом республика начала меньше.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году жители Удмуртии потратили на алкоголь 29,7 млрд рублей. Такие данные приводит Удмуртстат.

В сравнении с предыдущим аналогичным периодом показатель уменьшился на 2,3%. Также статистическое ведомство указывает, что уменьшилось потребление алкоголя — до 8,8 млн дкл пивных напитков (-13,8%) и до 2,3 млн дкл прочей алкогольной продукции (-8,3%).

Для сравнения, оборот общественного питания в январе 2026 года в Удмуртии составил 2,9 млрд рублей.

