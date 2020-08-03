За победивший вариант проголосовали более 1 600 человек.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии выбрали имя талисману сельских спортивных игр 2020 года. Результатами опроса поделились на странице мероприятия «Вконтакте».



Голоса распределились следующим образом:



— Красногорик — 1689 человек;



— Вормон — 1171 человек;



— Егорка с Красной Горки — 973 человека;



— лосенок Гоша — 852 человека;

— Святогор — 815 человек;



— лосенок Витя — 586 человек.



«Наконец-то мы определились с именем нашего талисмана. Просим любить и жаловать — лосенок Красногорик!», — отметили в сообщении. Этот вариант выбрали 28% из 6 086 проголосовавших.



Напомним, что летние сельские спортивные игры пройдут с 12 по 16 августа в Красногорском. Предварительно всех участников мероприятия проверят на коронавирус. Ранее на стадионе, где будут проводиться игры, установили деревянных лосей-спортсменов.



