Участников сельских спортивных игр в Удмуртии проверят на коронавирус

К соревнованиям допустят только спортсменов с отрицательными тестами.

Красногорское. Удмуртия. Спортсменов-участников сельских спортивных игр в Красногорском проверят на коронавирус перед стартом соревнований. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

К участию допустят только тех, чей тест на коронавирус даст отрицательный результат не ранее двух суток до начала мероприятия. Также на спортивных объектах будут строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: уборка, дезинфекция помещений и спортинвентаря, масочный режим для болельщиков

Из-за ситуации с коронавирусом игры лишились части контактных видов спорта. Зальные состязания перенесут на улицу. Такие меры носят вынужденный характер, чтобы мероприятие стало возможным.

Напомним, что ежегодные соревнования должны были пройти с 1 по 5 июля и стать отборочным этапом Всероссийских летних сельских спортивных игр, намеченных на 1-6 августа в Пензе. Коронавирус помешал этим планам. Минспорт России перенёс финал игр на 2021 год, сохранив возможность проведения региональных этапов с августа по сентябрь в 2020 году.

В Удмуртии соревнования пройдут с 12 по 16 августа в селе Красногорское. Они будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В них примут участие спортсмены из 25 районов республики. Состязания стартуют 13 августа. Тогда же пройдёт торжественная церемония открытия и первый летний республиканский фестиваль «Команда Удмуртии»

Жителям Удмуртии предложили выбрать имя талисману игр — Лосёнку. На сегодняшний день лидирует вариант «Красногорик». Он обошёл имена «Вармон» и «Егорка с Красной горки».