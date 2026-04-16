Ижевск. Удмуртия. С января по март 2026 года в Удмуртии зарегистрировали 323 случая острых отравлений химической этиологии. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

В 165 случаях (51%) пострадали мужчины, а в 158 случаях (49%) — женщины. 75 человек погибли.

Большинство пострадавших отравились лекарствами — 142 случая, что составляет 44% от общего числа отравлений. «Основные причины отравлений лекарственными препаратами — суицидальная попытка или ошибочный прием медикаментов», — добавили в Роспотребнадзоре.

53 человека (16% пострадавших) отравились алкоголем, из них 27 человек погибли.

Напомним, что в 2025 году в регионе было зафиксировано 1153 острых химических отравлений, 297 из них закончились летальным исходом.