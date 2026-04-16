Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

За три месяца 2026 года в Удмуртии из-за отравлений погибли 75 жителей

14:20, 16 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#отравления\n#пострадавшие\n#алкоголь\n#лекарства
Источник фото: ИА «Сусанин»
Уже зарегистрировано 323 случая острых химических отравлений.

Ижевск. Удмуртия. С января по март 2026 года в Удмуртии зарегистрировали 323 случая острых отравлений химической этиологии. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

В 165 случаях (51%) пострадали мужчины, а в 158 случаях (49%) — женщины. 75 человек погибли.

Большинство пострадавших отравились лекарствами — 142 случая, что составляет 44% от общего числа отравлений. «Основные причины отравлений лекарственными препаратами — суицидальная попытка или ошибочный прием медикаментов», — добавили в Роспотребнадзоре. 

53 человека (16% пострадавших) отравились алкоголем, из них 27 человек погибли.

Напомним, что в 2025 году в регионе было зафиксировано 1153 острых химических отравлений, 297 из них закончились летальным исходом. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

