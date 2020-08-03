Деревянные талисманы сельских спортивных игр появились в Удмуртии

Лосей-спортсменов установили на стадионе в Красногорское.

Красногорское. Удмуртия. В селе Красногорское в Удмуртии появились деревянные лосята-спортсмены. Об этом сообщается в группе Красногорского дома ремесел в соцсети «Вконтакте».

Напомним, именно лось стал символом сельских спортивных игр, которые пройдут в районе с 12 по 16 августа. Скульптуры установили на новом стадионе, отремонтированном к играм. Их автором стал Алексей Колупаев – методист дома ремесел.

Улыбчивые лосята приглашают жителей и гостей Красногорского поиграть в футбол, городки, посостязаться в гиревом спорте, волейболе и беге.

Отметим, на игры приедут спортсмены из 25 районов Удмуртии. Из-за опасности COVID-19 от контактных соревнований в этом году решили отказаться. Перед стартом всех участников проверят на коронавирус.