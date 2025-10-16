Ижевск. Удмуртия. Работники Минпромторга Удмуртии пресекли незаконную торговлю спиртным в кафе «Чебуречная» на улице Барышникова, 83а. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



В ходе рейда инспекторы установили, что алкоголь отпускался не как сопровождение к заказу в кафе, а как самостоятельный товар. Кроме того, продавцы не выдавали покупателям кассовые чеки, что является еще одним административным нарушением.



В настоящее время Министерство собирает все необходимые материалы для привлечения владельца точки к административной ответственности. Юрлицу грозит штраф до 300 тысяч рублей.