В Ижевске чебуречную оштрафуют на 300 тысяч рублей за торговлю алкоголем

14:05, 16 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь
Заведение работало на улице Барышникова.

Ижевск. Удмуртия. Работники Минпромторга Удмуртии пресекли незаконную торговлю спиртным в кафе «Чебуречная» на улице Барышникова, 83а. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе рейда инспекторы установили, что алкоголь отпускался не как сопровождение к заказу в кафе, а как самостоятельный товар. Кроме того, продавцы не выдавали покупателям кассовые чеки, что является еще одним административным нарушением.

В настоящее время Министерство собирает все необходимые материалы для привлечения владельца точки к административной ответственности. Юрлицу грозит штраф до 300 тысяч рублей.

