В Красногорском районе на время спортивных игр запретят продажу алкоголя
10:37, 19 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Красногорское\n#Удмуртия\n#алкоголь
Источник фото: ИА «Сусанин»
Ограничение действует до 21 февраля.

Красногорское. Удмуртия. Администрация Красногорского района информирует жителей и гостей муниципалитета о запрете на розничную продажу алкоголя с 18 по 21 февраля. Соответствующее постановление подписал глава района.

Ограничения вводятся в связи с проведением XXXII Республиканских зимних спортивных игр. На основании постановления № 10 от 10 февраля 2026 года, продажа алкоголя, включая пиво и пивные напитки, будет полностью запрещена на период проведения соревнований: с 10:00 18 февраля до 14:00 21 февраля.

Игры начались вчера, 18 февраля. В этот день прошли соревнования по баскетболу и дартсу. Сегодня, 19 февраля, к перечню дисциплин добавятся стрельба, хоккей, лыжные гонки, рыбный лов, шашки и полиатлон.

#Красногорское\n#Удмуртия\n#алкоголь