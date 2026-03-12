Ижевск. Удмуртия. Компания «Гранд Плюс» заплатит штраф за незаконную торговлю алкоголем в Ижевске. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Заведение компании — на улице Ленина, 94а. Это не первый раз, когда организацию привлекают к ответственности.

Ранее мы писали, что в торговом объекте «Высокий Градус», расположенном по тому же адресу, нашли нарушения. Тогда «Гранд Плюс» заплатила 50 тыс. рублей. В итоге бар закрылся.