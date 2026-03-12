Закрыть
В Ижевске вновь оштрафовали организацию за незаконную торговлю алкоголем

09:40, 12 марта, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#Ижевск\n#алкоголь
Источник фото: ИА «Сусанин»
До этого она заплатила 50 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. Компания «Гранд Плюс» заплатит штраф за незаконную торговлю алкоголем в Ижевске. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Заведение компании — на улице Ленина, 94а. Это не первый раз, когда организацию привлекают к ответственности. 

Ранее мы писали, что в торговом объекте «Высокий Градус», расположенном по тому же адресу, нашли нарушения. Тогда «Гранд Плюс» заплатила 50 тыс. рублей. В итоге бар закрылся.

