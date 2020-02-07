По современным технологиям ремонт будут вести на 27 участках.

Ижевск. Удмуртия. Морозостойкий асфальт планируют применять для ремонта дорог в Удмуртии. По данным регионального офиса нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в этом году на 27 участках ремонт будут вести по современным технологиям.

Одна из таких технологий – применение щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси на основе полимерно-битумного вяжущего вещества (ПБВ).

«Такой асфальт отличается морозостойкостью, низкой истираемостью, повышенной стойкостью к трещинообразованию, разрушающему воздействию шипованных шин, хорошим уровнем сцепления с колесами. Идеален для городских условий», – отмечают дорожники.

Этот асфальт будут использовать на всех объектах в Ижевске.

Из щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси без ПБВ выполнят покрытие 3 участков республиканских трасс – Ижевск-Ува, Ижевск-Якшур-Бодья и Игра-Глазов, всего более 8 км дорог.

Возьмут на вооружение в республике и полимерную битумно-мастичную стыковочную ленту. Она используется для герметизации стыковочного шва при укладке смежной полосы асфальтобетона. Это позволяет существенно продлить срок эксплуатации дороги. Применять её будут при ремонте автодороги (Якшур-Бодья-Шаркан)-Петуньки.

Напомним, в декабре в Удмуртии уже заключили все контракты на ремонт дорог в 2020 году.