На торгах удалось сэкономить 3,54 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске заключили контракты на ремонт дорог в 2020 году. По данным регионального офиса нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на 23 объекта направят 488,4 млн рублей.

По результатам конкурса, по двум контрактам победителем стало ДП «Ижевское», которому предстоит ремонтировать дороги в Индустриальном и Октябрьском районах на общую сумму 95,66 млн рублей.

Реконструкцией улиц в Первомайском и Устиновском районах займется компания «Радонеж», также выигравшая два аукциона на сумму 151,45 млн рублей. В Ленинском районе работы будет вести «Удмуртавтодор». За 241,3 млн рублей им предстоит привести в порядок 11 участков общей протяженностью 12,8 км.

На торгах удалось сэкономить 3,54 млн рублей. Эти деньги планируется направить на выполнение дополнительных работ на запланированных участках.

В конце ноября Удмуртии заключили контракты на ремонт региональных трасс в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется отремонтировать 19 участков загородных дорог общей протяженностью более 80 км. Три контракта заключили с «Удмуртавтодором», по одному контракту с ДП «Ижевское» и ДСК «Лидер».

Напомним, контракты на ремонт дорог в Удмуртии впервые заключают так рано. Это позволит выбранным подрядчикам заранее запастись материалами по более низким ценам и лучше подготовиться к сезону.