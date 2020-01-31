У жителя Ижевска приставы изъяли «Фольксваген» за долги

Автолюбитель задолжал знакомому 1 млн рублей.
Ижевск. Удмуртия. Приставы изъяли у жителя Ижевска «Фольксваген Туарег». Автолюбитель задолжал знакомому 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Управления ФСПП по Удмуртской Республике.
Машину реализуют на публичных торгах. Начальная стоимость составит 750 тыс. рублей.
Ближайшие торги по продаже имущества должников в Ижевске состоятся 7 февраля. Среди лотов: комната, жилое помещение, бытовое помещение с гаражом, земельный участок.
Напомним, ранее приставы изъяли у должника Лексус.