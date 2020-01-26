У жителя Ижевска из-за долгов изъяли «Лексус»

У мужчины уже списали со счетов 300 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. У жителя Ижевска изъяли автомобиль «Лексус» в счёт уплаты долгов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности перед физическим лицом в размере 4,7 млн рублей. Должника ограничили в праве выезда за пределы России, с его счетов уже списали 300 тысяч рублей. Также выяснилось, что в собственности у мужчины имеется автомобиль «Lexus GX 460».

Судебный пристав установил местонахождение автомобиля, составил акт описи и ареста, отправив его на спецстоянку. Должнику дали 10 дней на погашение задолженности. Если этого не произойдёт, то дорогостоящее авто передадут на реализацию в Росимущество.