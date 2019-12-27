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Проверка мест продажи пиротехники в Ижевске, опасные подушки безопасности в авто в России и крушение самолета в Казахстане: что произошло минувшей ночью

08:10, 27 декабря, 2019
Проверка мест продажи пиротехники в Ижевске, опасные подушки безопасности в авто в России и крушение самолета в Казахстане: что произошло минувшей ночью
08:10, 27 декабря, 2019
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#авто\n#общество\n#безопасность\n#Ижевск\n#Новый год\n#авиация\n#Казахстан\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#новости\n#праздники\n#Картина дня
Фото: 18.mchs.gov.ru
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Последнюю пятницу 2019 года встречаем традиционным обзором самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Проверки:

Сотрудники МЧС проверяют места производства, хранения и продажи пиротехники в Ижевске. Их в столице Удмуртской Республики открыли уже больше 70, сообщает пресс-служба регионального управления спасательного ведомства.

Специалисты отмечают, что на протяжении последних лет количество нарушений при продаже пиротехнических изделий сводится к минимуму. Это результат плановой многолетней работы.

Открытие главной ёлки:

В пятницу, 27 декабря, в Ижевске зажгут огни на главной елке Удмуртии. В церемонии примут участие Тол Бабай и Дед Мороз.

Горожан и гостей Ижевска ждут на Центральной площади. Начало в 19:00. Закончатся праздничные мероприятия в 21:00. Подробнее – в афише ИА «Сусанин».

Опасные авто:

В России выявлено более 1,5 млн автомобилей с неисправной системой безопасности. По данным Life со ссылкой на «Известия», подушки с дефектами унесли жизни минимум 20 человек за рубежом, сотни получили ранения, но россияне зачастую игнорируют подобные предупреждения.

Наиболее часто проблемы наблюдаются в машинах марок Mazda, Honda, Chrysler, Isuzu, а также в автомобилях американских гигантов Ford и General Motors и электромобилях Tesla. На них установлены подушки Тakata с неисправным блоком газогенератора, при аварии он взрывается, а осколки непредсказуемо разлетаются, раня пассажиров в салоне.

Найдены останки:

Останки убитой аспирантки Анастасии Ещенко выловили из реки Мойка в Петербурге. Эхо Москвы сообщает, что их нашли через полтора месяца поисков.

Водолазы извлекли из Мойки ноги. Напомним, по версии следствия, историк Олег Соколов убил и расчленил Ещенко в своей квартире на набережной Мойки и через сутки вынес останки по частям, пытаясь утопить в реке. Затем ученый собирался покончить с собой у Петропавловского собора в костюме Наполеона.

Соколов остается под арестом до будущей весны.

Крушение самолета:

Пассажирский самолет упал в Казахстане. В результате погибли по меньшей мере 7 человек. Об этом пишет Газета со ссылкой на Интерфакс.

Лайнер рухнул почти сразу после взлета. Воздушное судно при взлете с аэропорта Алма-Аты столкнулось с двухэтажным зданием и потеряло высоту.

По предварительным данным, на борту находилось 100 человек. Среди них: 95 пассажиров и пять членов экипажа.

08:10, 27 декабря, 2019
54
0
#авто\n#общество\n#безопасность\n#Ижевск\n#Новый год\n#авиация\n#Казахстан\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#новости\n#праздники\n#Картина дня

 

 

 


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