Зажжение главной ёлки: что подготовили для жителей Удмуртии 27 декабря

В пятницу на Центральной площади Ижевска откроется ледовый городок.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартует пора новогодних гуляний. Что ждет жителей в пятницу, 27 декабря – в афише «Сусанина».

Ярким событием дня станет зажжение огней на главной елке Удмуртии с участием Тол Бабая и Деда Мороза. Сюрпризом для зрителей будет появление новогоднего волшебника.

Ведущими праздника станут мыши Соня и Моня, что неудивительно – грядущий год пройдет под покровительством белой металлической крысы.

Горожан и гостей Ижевска ждут на Центральной площади. Начало в 19:00. Закончатся праздничные мероприятия в 21:00. Напомним, в этом году площадь украшает новая 20-метровая зеленая красавица.

Также в 19:00 откроется ледовый городок. На этот раз его разместили на верхней и нижней частях площади. Жители увидят 15 объектов, среди которых: лабиринт в форме цветка Италмас, фигуры удмуртских персонажей, космодром.

Воткинск

На Центральной площади Воткинска в этот день тоже откроется ледовый городок и зажжется главная городская елка. Для гостей подготовили интерактивное театрализованное представление со сказочными героями, хороводы, игры.

Начало в 16:00.

Глазов

В Доме дружбы народов Глазова 27 декабря с 13:00 до 14:00 пройдет представление «Новогодние приключения Мышки Фисы и Деда Мороза» (0+).

В глазовском краеведческом музее в 18:00 начнется интерактивная программа «Запусти снежком! в краеведческом» (6+).