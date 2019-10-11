Так, в природном парке «Усть-Бельск» поселились более тысячи сазанов.

Ижевск. Удмуртия. В водоемы Удмуртии выпустили более 5 000 рыб. Сделали это специалисты по заказу регионального Управтодора, сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.

Дело в том, что в случае проведения ремонта или строительства дороги в водоохранной зоне, заказчик должен возместить ущерб, нанесенный экосистеме. В этом году в Удмуртии оказалось сразу 6 подобных объектов.

В сентябре в бассейны Нижнекамского и Куйбышевского водохранилищ запустили 4000 мальков стерляди, а в минувшую среду, 9 октября, в природном парке «Усть-Бельск» поселились более тысячи сазанов.

«Экосистема – это сложный организм, и только эксперты могут оценить всю совокупность последствий, которые могут вызвать обычные земляные работы. Поэтому, понимая свою ответственность перед природой Удмуртии, мы прислушиваемся к мнению наших коллег из Росрыболовства и вносим свой вклад в восстановление нарушенного природного баланса», - отметила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Ирина Шкляр.