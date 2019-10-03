За «пьяную езду» в Удмуртии должниками оплачено почти 32 млн рублей

Деньги взысканы под контролем судебных приставов.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска заплатит штраф за «пьяную езду» своим автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по Удмуртии.

Мужчина должен был оплатить административный штраф в размере 30 тыс. рублей, но в установленные законом сроки этого не сделал. Судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы. Выяснилось, что ижевчанин является собственником автомобиля «Лифан». Установив местонахождение автомобиля, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, составил акт описи и ареста. Машину принудительно эвакуировали на спецстоянку. Теперь должнику помимо основного долга необходимо оплатить исполнительский сбор, за несвоевременное исполнение решения суда, а также услуги эвакуатора.

Отметим, что всего с начала года под контролем судебных приставов Удмуртии должниками оплачено почти 32 млн рублей по 1 052 исполнительным производствам о взыскании задолженности по административным штрафам за управление в состоянии опьянения.