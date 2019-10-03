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За «пьяную езду» в Удмуртии должниками оплачено почти 32 млн рублей

12:05, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
За «пьяную езду» в Удмуртии должниками оплачено почти 32 млн рублей
12:05, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
493
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#долги
Фото: susanin.news
493
0

Деньги взысканы под контролем судебных приставов.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска заплатит штраф за «пьяную езду» своим автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по Удмуртии.

Мужчина должен был оплатить административный штраф в размере 30 тыс. рублей, но в установленные законом сроки этого не сделал. Судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы. Выяснилось, что ижевчанин является собственником автомобиля «Лифан». Установив местонахождение автомобиля, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, составил акт описи и ареста. Машину принудительно эвакуировали на спецстоянку. Теперь должнику помимо основного долга необходимо оплатить исполнительский сбор, за несвоевременное исполнение решения суда, а также услуги эвакуатора.

Отметим, что всего с начала года под контролем судебных приставов Удмуртии должниками оплачено почти 32 млн рублей по 1 052 исполнительным производствам о взыскании задолженности по административным штрафам за управление в состоянии опьянения.

12:05, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
493
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#долги

 

 

 


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