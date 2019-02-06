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В Госсовете Удмуртии предложили признавать дома аварийными за счет средств капремонта

16:04, 06 февраля, 2019
Анна Торхова
16:04, 06 февраля, 2019
Анна Торхова
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#многоквартирный дом\n#капремонт\n#дом
Фото: Wikimedia Commons
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Это поможет тем, у кого нет средств оформить заключение.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут оформлять заключения об аварийности жилья за счет средств фонда капремонта. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Как рассказала руководитель организации Диана Новомейская, это поможет тем жителям, которые хотят, чтобы их дом признали аварийным, но у них нет денег на техническое заключение, экспертную оценку.

В связи с этим планируется внести изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике».

В законодательном органе республики предложили переименовать работы по капремонту. Так, «обследование строительных и инженерных конструкций многоквартирного дома» заменят на «оценку технического состояния многоквартирного дома», что позволит подрядной организации по итогам оценки состояния дома дать заключение. Предпосылкой тому стали случаи, когда после проведения работ дома всё же признавали аварийными.

Напомним, в 2018 году капремонт провели в 147 МКД. Всего привести в порядок планировалось 361 дом.
В 2019 году предложения получат более 300 домов.

16:04, 06 февраля, 2019
Анна Торхова
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#многоквартирный дом\n#капремонт\n#дом

 

 

 


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