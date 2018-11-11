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Жителей Удмуртии попросили не выходить на тонкий лед

10:15, 11 ноября, 2018
10:15, 11 ноября, 2018
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#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия
Фото: Pixabay
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В связи с наступлением холодов мелкие водоемы начали замерзать.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии попросили не выходить на лед. Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики, в связи с наступлением холодов мелкие водоемы в республике начали замерзать.

«На территории республики установилась низкая температура, на небольших водоемах начал появляться первый лед», - отмечается в сообщении.

В связи с этим жителей попросили соблюдать осторожность, не выходить самим и не выпускать детей на лед.

10:15, 11 ноября, 2018
417
0
#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия

 

 

 


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