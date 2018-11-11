Жителей Удмуртии попросили не выходить на тонкий лед

В связи с наступлением холодов мелкие водоемы начали замерзать.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии попросили не выходить на лед. Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики, в связи с наступлением холодов мелкие водоемы в республике начали замерзать.

«На территории республики установилась низкая температура, на небольших водоемах начал появляться первый лед», - отмечается в сообщении.

В связи с этим жителей попросили соблюдать осторожность, не выходить самим и не выпускать детей на лед.