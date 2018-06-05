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«Родниковый край» в Хохряках должны достроить до 15 сентября 2019 года

08:30, 05 июня, 2018
Георгий Поветкин
08:30, 05 июня, 2018
Георгий Поветкин
51
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#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#обманутые дольщики\n#Минстрой Удмуртии\n#Минстрой\n#Александр Бречалов
Фото: vk.com/a.brechalov
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Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. «Родниковый край» в Хохряках должны достроить до 15 сентября 2019 года. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Сегодня арбитражный суд назначил нового застройщика, ООО «Холмы-2». До этого прошли банкротство недобросовестного застройщика, погашение его долгов, соглашение между Минстроем, администрацией Ижевска и новым застройщиком», - написал руководитель республики.

 

Ранее министр строительства Удмуртии Иван Ястреб говорил о том, что строительные работы на территории жилого комплекса должны закончить в 2019 году, однако точной даты завершения строительства не называлось.

Дома в Хохряках начали строить в 2014 году, а в 2015 компания «Стройком» самоустранилась, и люди остались без крыши над головой.

08:30, 05 июня, 2018
Георгий Поветкин
51
0
#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#обманутые дольщики\n#Минстрой Удмуртии\n#Минстрой\n#Александр Бречалов

 

 

 


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