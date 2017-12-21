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      Проблему 172 обманутых дольщиков Удмуртии решат в 2018 году

      15:26, 21 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      15:26, 21 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      606
      0
      #ЖКХ\n#жилищное строительство\n#Удмуртия\n#многоэтажное жилищное строительство\n#Завьялово
      606
      0

      Арбитражный суд республики принял решение о смене застройщика ЖК «Родниковый край».

      Хохряки. Удмуртия. Проблему 172 обманутых дольщиков ЖК «Родниковый край» в поселке Хохряки Завьяловского района решат в 2018 году. Как сообщает пресс-служба министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии, 20 декабря Арбитражный суд республики принял решение о смене застройщика. Это было также одобрено министерством строительства России.

      Напомним, что дольщики «Родникового края» пострадали от действий ООО «Стройком», который начал строительство жилого комплекса в 2014 году, а в 2015 году самоустранился. В итоге 4 дома остались недостроенными: 2 дома заведены под крышу, 2 дома остались на стадии 2-го этажа. В отношении руководителя ООО «Стройком» возбуждено уголовное дело.

      В Удмуртии обманутые дольщики "захватили" свои квартиры

      Композиция "Impact Allegretto" принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100622. Исполнитель: http://incompetech.com/

      Отметим, что в 2017 году в Удмуртии удалось решить помочь 110 обманутым дольщикам. Достроены и введены в эксплуатацию 2 секции жилого дома на улице Петрова,47а.

      14 участников строительства ЖК «Зеленодолье» в деревне Каменное Завьяловского района получили страховые выплаты в связи с невыполнением застройщиком своих обязательств.

      15:26, 21 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      606
      0
      #ЖКХ\n#жилищное строительство\n#Удмуртия\n#многоэтажное жилищное строительство\n#Завьялово

       

       

       

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