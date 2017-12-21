Проблему 172 обманутых дольщиков Удмуртии решат в 2018 году

Арбитражный суд республики принял решение о смене застройщика ЖК «Родниковый край».

Хохряки. Удмуртия. Проблему 172 обманутых дольщиков ЖК «Родниковый край» в поселке Хохряки Завьяловского района решат в 2018 году. Как сообщает пресс-служба министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии, 20 декабря Арбитражный суд республики принял решение о смене застройщика. Это было также одобрено министерством строительства России.

Напомним, что дольщики «Родникового края» пострадали от действий ООО «Стройком», который начал строительство жилого комплекса в 2014 году, а в 2015 году самоустранился. В итоге 4 дома остались недостроенными: 2 дома заведены под крышу, 2 дома остались на стадии 2-го этажа. В отношении руководителя ООО «Стройком» возбуждено уголовное дело.

В Удмуртии обманутые дольщики "захватили" свои квартиры Композиция "Impact Allegretto" принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100622. Исполнитель: http://incompetech.com/

Отметим, что в 2017 году в Удмуртии удалось решить помочь 110 обманутым дольщикам. Достроены и введены в эксплуатацию 2 секции жилого дома на улице Петрова,47а.

14 участников строительства ЖК «Зеленодолье» в деревне Каменное Завьяловского района получили страховые выплаты в связи с невыполнением застройщиком своих обязательств.