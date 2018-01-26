Обманутые дольщики в Хохряках смогут заселиться в свои квартиры в 2018 году

Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин встретился с новым застройщиком и попросил, чтобы до конца года объект был достроен и введен в эксплуатацию.

Хохряки. Удмуртия. Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин побывал с рабочим визитом в Удмуртии и посетил ЖК «Родниковый край» в Хохряках Завьяловского района, где 172 дольщика пострадали от действий застройщика.

Напомним, что строительство четырех многоквартирных домов началось в 2014 году, а в 2015 году строительная компания «Стройком» самоустранилась, и люди остались без крыши над головой.

В декабре 2017 года Арбитражный суд Удмуртии принял решение о смене застройщика. Им стало ООО «Холмы-2».

«Это один из немногих объектов, который был передан в процедуре банкротства, через комиссию, которую я возглавляю на федеральном уровне. Этот объект из банкротства достается, как незавершенный объект, из всей конкурсной массы для того, чтобы дольщики получили свои квартиры, несмотря ни на что», - рассказал Стасишин.

В марте 2018 года в Арбитражном суде должно пройти очередное слушание по данному делу, после чего застройщик сможет приступить к строительству.

«Здесь хорошая степень готовности. Сейчас застройщик закрывает контур, чтобы объект не разрушался, здесь не так много времени нужно на дострой. Мы попросили застройщика, чтобы до конца года объект был достроен и введен в эксплуатацию», - добавил замминистра строительства.

Новый застройщик отметил, что что-то придется ломать и переделывать, потому что есть нарушения.

«Застройщик пренебрёг всеми нормативами, строил. Люди, к сожалению, польстились на низкую стоимость», - отметил новый подрядчик.

Стоимость квартир в ЖК «Родниковый край» укладывается в сумму до миллиона рублей, площадь квартир – 30 кв. м.

Кроме того, сегодня, по словам и.о. министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Ивана Ястреба, здесь серьезные проблемы с коммуникациями с очистными сооружениями и водоснабжением, но эти вопросы решаемы.

«Будет разработано проектное решение, в соответствии с проектным решением будут решаться вопросы по коммуникациям. Здесь либо локальные очистные сооружения, либо подключение к имеющейся системе», - добавил Никита Стасишин.