Удмуртия в минуту: задержание экс-директора «Ижевских электросетей» и ситуация в Пугачево

Информационные итоги понедельника, 21 мая.

Ижевск. Удмуртия. Новая рабочая неделя началась в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги понедельника, 21 мая.

За чужой счет:

Бывшего директора «Ижевских электрических сетей» обвинили в превышении должностных полномочий. Следователи считают, что он провел за счет средств предприятия свою избирательную кампанию. Мужчину задержали.

Кадровый резерв:

Стали известны требования к кандидатам в кадровый резерв команды Удмуртии. К участию будут допущены лица старше 18 лет с высшим образованием. Первый этап отбора стартовал в понедельник.

Новая должность:

Экс-генеральный директор «Ижавиа» Александр Городилов возглавил компанию «РусЛайн». Он сменил на посту Дмитрия Миргородского, который был руководителем меньше года. Напомним, что Городилов покинул «Ижавиа» 11 мая 2018 года по собственному желанию.

ДТП:

Водитель «семерки» врезался в пассажирский автобус на трассе в Удмуртии. Авария произошла вечером накануне, 20 мая. Мужчина за рулем легкового авто не уступил дорогу автобусу. В результате ДТП водитель попал в больницу.

Взрывов больше нет:

К понедельнику стабилизировалась ситуация в селе Пугачево. На прошлой неделе там гремели взрывы, вызванные палом травы. В воскресенье авиация завершила свою работу, а сегодня власти сняли режим ЧС.