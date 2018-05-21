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Удмуртия в минуту: задержание экс-директора Ижевских электросетей и ситуация в Пугачево

18:00, 21 мая, 2018
18:00, 21 мая, 2018
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#кадры\n#Ижевск\n#видео\n#Пугачево\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#Картина дня
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Информационные итоги понедельника, 21 мая.

Ижевск. Удмуртия. Новая рабочая неделя началась в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги понедельника, 21 мая.

Удмуртия в минуту: задержание экс-директора "Ижевских электросетей" и ситуация в Пугачево

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


За чужой счет:

Бывшего директора «Ижевских электрических сетей» обвинили в превышении должностных полномочий. Следователи считают, что он провел за счет средств предприятия свою избирательную кампанию. Мужчину задержали.

Кадровый резерв:

Стали известны требования к кандидатам в кадровый резерв команды Удмуртии. К участию будут допущены лица старше 18 лет с высшим образованием. Первый этап отбора стартовал в понедельник.

Новая должность:

Экс-генеральный директор «Ижавиа» Александр Городилов возглавил компанию «РусЛайн». Он сменил на посту Дмитрия Миргородского, который был руководителем меньше года. Напомним, что Городилов покинул «Ижавиа» 11 мая 2018 года по собственному желанию.

ДТП:

Водитель «семерки» врезался в пассажирский автобус на трассе в Удмуртии. Авария произошла вечером накануне, 20 мая. Мужчина за рулем легкового авто не уступил дорогу автобусу. В результате ДТП водитель попал в больницу.

Взрывов больше нет:

К понедельнику стабилизировалась ситуация в селе Пугачево. На прошлой неделе там гремели взрывы, вызванные палом травы. В воскресенье авиация завершила свою работу, а сегодня власти сняли режим ЧС.

18:00, 21 мая, 2018
263
0
#кадры\n#Ижевск\n#видео\n#Пугачево\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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