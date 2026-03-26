Ижевск. Удмуртия. Автопарк авиакомпании «Ижавиа» пополнился новым топливозаправщиком увеличенной вместимости. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Синельников.

Объём цистерны составляет 26 кубических метров. Новый заправщик вдвое больше обычных машин, используемых на предприятии. Внедрение этой техники позволит повысить надежность заправки воздушных судов, сократить количество холостого пробега на перроне и увеличить общую эффективность использования как техники, так и персонала.

На цистерну также нанесён логотип ижевской авиакомпании.