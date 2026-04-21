Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Госсовет Удмуртии согласовал приватизацию акций авиакомпании «Ижавиа»

11:25, 21 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Госсовет Удмуртии\n#Ижавиа
Источник фото: ИА «Сусанин»
Решение приняли депутаты на сессии 21 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии согласовал приватизацию авиакомпании «Ижавиа». Депутаты поддержали инициативу правительства на сессии 21 апреля.

Напомним, ранее на сессии глава УР Александр Бречалов озвучил основную причину продажи авиакомпании.

Озвучивая инициативу, премьер-министр республики Роман Ефимов призвал поддержать приватизацию находящихся в собственности УР обыкновенных акций АО «Ижавиа» в количестве 252 157 штук, номинальной стоимостью 600 рублей каждая, составляющие 100% уставного капитала АО, в электронной форме на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» путём продажи на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене, установив начальную цену на основании рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

За проголосовало 43 депутата, воздержались трое. Решение принято.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

