Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии согласовал приватизацию авиакомпании «Ижавиа». Депутаты поддержали инициативу правительства на сессии 21 апреля.

Напомним, ранее на сессии глава УР Александр Бречалов озвучил основную причину продажи авиакомпании.

Озвучивая инициативу, премьер-министр республики Роман Ефимов призвал поддержать приватизацию находящихся в собственности УР обыкновенных акций АО «Ижавиа» в количестве 252 157 штук, номинальной стоимостью 600 рублей каждая, составляющие 100% уставного капитала АО, в электронной форме на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» путём продажи на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене, установив начальную цену на основании рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

За проголосовало 43 депутата, воздержались трое. Решение принято.