Пьяный ижевчанин устроил погром в одном из офисов в ТРЦ «Матрица»

10:56, 02 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижавиа\n#хулиганство
Источник фото: ИИ
Мужчину задержали.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска устроил погром в одном из офисов торгового центра «Матрица». Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Вечером 1 апреля в соцсетях распространилось видео, на котором неизвестный проник в офис «Ижавиа» в МОЛЛ «Матрица» и начал расшвыривать компьютерное оборудование. Отмечалось, что сотрудница офиса успела спрятаться в подсобке и не пострадала. 

В полицию поступило сообщение, что мужчина ведёт себя агрессивно и повредил имущество компании. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Оказалось, что 36-летний местный житель был пьян. 

По данному факту составили административный материал по статье 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»). 

