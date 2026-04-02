Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска устроил погром в одном из офисов торгового центра «Матрица». Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Вечером 1 апреля в соцсетях распространилось видео, на котором неизвестный проник в офис «Ижавиа» в МОЛЛ «Матрица» и начал расшвыривать компьютерное оборудование. Отмечалось, что сотрудница офиса успела спрятаться в подсобке и не пострадала.

В полицию поступило сообщение, что мужчина ведёт себя агрессивно и повредил имущество компании. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Оказалось, что 36-летний местный житель был пьян.

По данному факту составили административный материал по статье 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»).