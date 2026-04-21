Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов озвучил причину продажи авиакампании «Ижавиа». Он обратился к Госсовету перед рассмотрением соответствующего вопроса на сессии 21 апреля.

Он напомнил, что ранее продажа «Ижевских электросетей» — «актива, которым не очень эффективно управляли», — позволила направить вырученные средства на развитие инфраструктуры республики. Поэтому продажа «Ижавиа» — это продажа хорошего актива.

«Основная причина: «Ижавиа» как авиакомпания достигла своего потолка. Осуществлять и дальше перевозки двумя «Боингами» и тремя «ЯКами» при том, что самолёты ветшают, так себе перспектива. Купить новые самолёты? Ни одна авиакомпания с 2022 года не завезла ни одного «Боинга» и «Эирбаса». МС-21 — у нас есть заявка на эти самолёты, но это 30 млрд рублей из бюджета», — сказал Бречалов.

Он подчеркнул, что и авиакомпании, и аэропортовому комплексу нужны инвестиции и нужно развитие. А в России всего 123 авиакомпании, и из них только 19 находятся в полной собственности региона.

Напомним, в середине апреля стало известно, что авиакомпанию планируют выставить на аукцион.

Эту ситуацию прокомментировал премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов. А директор компании заверил «Сусанин», что всё воспринимает с позитивом.