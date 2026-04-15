Авиакомпанию «Ижавиа» планируют выставить на аукцион

10:50, 15 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#Ижавиа\n#приватизация
Источник фото: ИА "Сусанин"
Пока что 100% акций находятся в собственности правительства Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпанию «Ижавиа» включат в прогнозный план приватизации в Удмуртии на 2026 год. Как сообщил «Сусанину» источник, знакомый с ситуацией, проект изменений в соответствующий документ подготовит Минимущество Удмуртии совместно с региональным Миндортрансом.

Отметим, что АО «Ижавиа» выполняет регулярные и чартерные перевозки, обеспечивает внутрирегиональные и межрегиональные рейсы, обслуживает воздушные суда. По итогам 2025 года пассажиропоток аэропорта достиг 865,9 тыс. человек. В ноябре 2025 года открыли новый международный терминал аэропорта Ижевска. 

В настоящее время 100% акций АО «Ижавиа» принадлежат правительству Удмуртии. Подробные условия приватизации компании предстоит утвердить депутатам Госсовета Удмуртии.

Также отметим, что в 2019 году произошло отделение ижевского аэропорта в отдельное юридическое лицо — АО «Аэропорт Ижевск», которое также возглавил руководитель авиакомпании Александр Синельников.

