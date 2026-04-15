Ижевск. Удмуртия. Авиакомпанию «Ижавиа» включат в прогнозный план приватизации в Удмуртии на 2026 год. Как сообщил «Сусанину» источник, знакомый с ситуацией, проект изменений в соответствующий документ подготовит Минимущество Удмуртии совместно с региональным Миндортрансом.
Отметим, что АО «Ижавиа» выполняет регулярные и чартерные перевозки, обеспечивает внутрирегиональные и межрегиональные рейсы, обслуживает воздушные суда. По итогам 2025 года пассажиропоток аэропорта достиг 865,9 тыс. человек. В ноябре 2025 года открыли новый международный терминал аэропорта Ижевска.
В настоящее время 100% акций АО «Ижавиа» принадлежат правительству Удмуртии. Подробные условия приватизации компании предстоит утвердить депутатам Госсовета Удмуртии.
Также отметим, что в 2019 году произошло отделение ижевского аэропорта в отдельное юридическое лицо — АО «Аэропорт Ижевск», которое также возглавил руководитель авиакомпании Александр Синельников.
