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Водитель «семерки» протаранил автобус в Удмуртии

10:01, 21 мая, 2018
10:01, 21 мая, 2018
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#авто\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Игра\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
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Мужчина, находившийся за рулем легкового авто, был доставлен в больницу.

Ижевск. Удмуртия. Водитель «семерки» врезался в пассажирский автобус на трассе в Удмуртии. Как рассказали информагентству «Сусанин» в первом отделе Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла накануне, 20 мая, около 19:20.

На 241 км дороги Елабуга – Пермь 48-летний водитель «ВАЗ-2107» при выезде со второстепенной дороги не уступил преимущество в движении автобусу «Хендай». В результате мужчина, находившийся за рулем легкового авто, получил травмы и был доставлен в больницу.


10:01, 21 мая, 2018
334
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#авто\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Игра\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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