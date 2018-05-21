Водитель «семерки» протаранил автобус в Удмуртии

Мужчина, находившийся за рулем легкового авто, был доставлен в больницу.

Ижевск. Удмуртия. Водитель «семерки» врезался в пассажирский автобус на трассе в Удмуртии. Как рассказали информагентству «Сусанин» в первом отделе Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла накануне, 20 мая, около 19:20.

На 241 км дороги Елабуга – Пермь 48-летний водитель «ВАЗ-2107» при выезде со второстепенной дороги не уступил преимущество в движении автобусу «Хендай». В результате мужчина, находившийся за рулем легкового авто, получил травмы и был доставлен в больницу.