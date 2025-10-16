Ижевск. Удмуртия. Из-за тумана в Ижевске самолёт из Москвы перенаправили на запасной аэродром. Об этом в своём ТГ-канале рассказал гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников.

В результате рейс 306 «Москва-Ижевск» сел в Перми. Пассажиров и экипаж рейса размещают в местных гостиницах.

Рейс 307 «Ижевск-Домодедово» выполнит полёт на резервных Як-42.

Самолеты из Перми, Домодедово и Калининграда прилетят в Ижевск после нормализации погодных условий.

Расписание рейсов корректируется.