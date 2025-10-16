Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Фигура учителя Лонгрид Приют для трудолюбивых Лонгрид Присяжные заседатели: первое дело в Удмуртии Лонгрид

Из-за тумана в Ижевске самолёт из Москвы посадили на запасном аэродроме в Перми

21:33, 16 октября, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за тумана в Ижевске самолёт из Москвы посадили на запасном аэродроме в Перми
21:33, 16 октября, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
473
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижавиа\n#самолёты\n#туман
Источник фото: ИА «Сусанин»
473
0

Рейс из Ижевска в Домодедово выполнят на резервных Як-42.

Ижевск. Удмуртия. Из-за тумана в Ижевске самолёт из Москвы перенаправили на запасной аэродром. Об этом в своём ТГ-канале рассказал гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников.

В результате рейс 306 «Москва-Ижевск» сел в Перми. Пассажиров и экипаж рейса размещают в местных гостиницах.

Рейс 307 «Ижевск-Домодедово» выполнит полёт на резервных Як-42.

Самолеты из Перми, Домодедово и Калининграда прилетят в Ижевск после нормализации погодных условий.

Расписание рейсов корректируется.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

21:33, 16 октября, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
473
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижавиа\n#самолёты\n#туман