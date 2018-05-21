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Бывший гендиректор «Ижавиа» Александр Городилов стал главой авиакомпании «РусЛайн»

13:47, 21 мая, 2018
Диана Ворончихина
13:47, 21 мая, 2018
Диана Ворончихина
985
0
#кадры\n#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#директор
Фото: ru.m.wikipedia.org
985
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Он приступил к своим обязанностям с 21 мая.

Ижевск. Удмуртия. Бывший генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Городилов возглавил АО «Авиационная компания «РусЛайн». Эту информацию корреспонденту информагентства «Сусанин» подтвердил сам экс-руководитель ижевской авиакомпании.

Отметим, что предыдущий директор «РусЛайна» Дмитрий Миргородский занимал эту должность менее года. Он был назначен 3 августа 2017 года.

Напомним, что Городилов покинул «Ижавиа» 11 мая 2018 года по собственному желанию

«В моём решении нет никакой сенсации.  Как и у каждого, оно обусловлено самой жизнью, которая состоит из встреч и расставаний. Наступил этот момент и для меня – момент расставания с любимым авиапредприятием», - прокомментировал свой уход Александр Городилов. 

Новым генеральным директором авиакомпании «Ижавиа» назначен Александр Синельников

13:47, 21 мая, 2018
Диана Ворончихина
985
0
#кадры\n#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#директор

 

 

 


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