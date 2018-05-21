Бывший гендиректор «Ижавиа» Александр Городилов стал главой авиакомпании «РусЛайн»

Он приступил к своим обязанностям с 21 мая.

Ижевск. Удмуртия. Бывший генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Городилов возглавил АО «Авиационная компания «РусЛайн». Эту информацию корреспонденту информагентства «Сусанин» подтвердил сам экс-руководитель ижевской авиакомпании.

Отметим, что предыдущий директор «РусЛайна» Дмитрий Миргородский занимал эту должность менее года. Он был назначен 3 августа 2017 года.

Напомним, что Городилов покинул «Ижавиа» 11 мая 2018 года по собственному желанию.

«В моём решении нет никакой сенсации. Как и у каждого, оно обусловлено самой жизнью, которая состоит из встреч и расставаний. Наступил этот момент и для меня – момент расставания с любимым авиапредприятием», - прокомментировал свой уход Александр Городилов.

Новым генеральным директором авиакомпании «Ижавиа» назначен Александр Синельников.