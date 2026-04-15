Ижевск. Удмуртия. Гендиректор АО «Ижавиа» Александр Синельников прокомментировал «Сусанину» новость о продаже компании. Напомним, ранее сообщалось о включении её в план приватизации на 2026 год.

«Приватизация и продажа — это исключительное право собственника. Я не могу его комментировать., кроме того, что всё происходящее воспринимаю с позитивом. Со своей профессиональной стороны делал и продолжаю делать всё от себя зависящее чтобы повышать реальную стоимость и привлекательность АО "Ижавиа"», — ответил Александр Сергеевич на вопрос корреспондента «Сусанина».

Также напомним, что ранее тему приватизации авиакомпании прокомментировал премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов.