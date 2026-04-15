Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

17:30, 15 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Гендиректор «Ижавиа»: всё происходящее воспринимаю с позитивом
#приватизация\n#Ижавиа\n#Александр Синельников
Источник фото: Александр Синельников
Александр Синельников ответил на вопрос о приватизации компании.

Ижевск. Удмуртия. Гендиректор АО «Ижавиа» Александр Синельников прокомментировал «Сусанину» новость о продаже компании. Напомним, ранее сообщалось о включении её в план приватизации на 2026 год.

«Приватизация и продажа — это исключительное право собственника. Я не могу его комментировать., кроме того, что всё происходящее воспринимаю с позитивом. Со своей профессиональной стороны делал и продолжаю делать всё от себя зависящее чтобы повышать реальную стоимость и привлекательность АО "Ижавиа"», — ответил Александр Сергеевич на вопрос корреспондента «Сусанина».

Также напомним, что ранее тему приватизации авиакомпании прокомментировал премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

