Ижевск. Удмуртия. Парк обслуживания в Ижевском аэропорту пополнился новой машиной для противообледенительной обработки самолётов «WGCB80». Об этом сообщает руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников в своём ТГ-канале.

Отмечается, что приобретение повысит надёжность обработки и увеличит регулярность отправлений воздушных судов из аэропорта в зимний период.

Напомним, ранее руководитель «Ижавиа» рассказал, с чем были связаны задержки в расписании авиакомпании.