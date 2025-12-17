Закрыть
В Ижевском аэропорту появилась новая машина для борьбы с обледенением самолётов

13:45, 17 декабря, 2025
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск
#Удмуртия
#Ижевский аэропорт
#Ижавиа
#Александр Синельников
Источник фото: Александр Синельников (t.me/maestro_2018)
Это повысит регулярность отправлений в зимний период.

Ижевск. Удмуртия. Парк обслуживания в Ижевском аэропорту пополнился новой машиной для противообледенительной обработки самолётов «WGCB80». Об этом сообщает руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников в своём ТГ-канале.

Отмечается, что приобретение повысит надёжность обработки и увеличит регулярность отправлений воздушных судов из аэропорта в зимний период.

Напомним, ранее руководитель «Ижавиа» рассказал, с чем были связаны задержки в расписании авиакомпании.

#Ижевск
#Удмуртия
#Ижевский аэропорт
#Ижавиа
#Александр Синельников