Ижевск. Удмуртия. Боинг RA-73184 авиакомпании «Ижавиа» возвращается в расписание после С-чека. Об этом в соцсетях сообщил руководитель акционерного общества Александр Синельников.

При этом подписчики уточнили, с какого числа, ведь до 21 декабря включительно указаны рейсы на «Як 42». «С сегодняшнего, 19 декабря. Если «Як», значит, так надо», — ответил Синельников, подчеркнув, что С-чек — это плановая ежегодная процедура.

Напомним, в начале месяца он прокомментировал сообщения в соцсетях о поломке «Боингов», из-за чего произошли серьёзные сдвиги в расписании вылетов.