Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид ИРЗ для жизни Лонгрид

«Боинг» компании «Ижавиа» вернулся в расписание после планового техобслуживания

11:00, 19 декабря, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
«Боинг» компании «Ижавиа» вернулся в расписание после планового техобслуживания
11:00, 19 декабря, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
145
0
#Ижевск\n#самолёты\n#Ижавиа
Источник фото: ИА "Сусанин"
145
0

Об этом сообщил руководитель компании Александр Синельников.

Ижевск. Удмуртия. Боинг RA-73184 авиакомпании «Ижавиа» возвращается в расписание после С-чека. Об этом в соцсетях сообщил руководитель акционерного общества Александр Синельников.

При этом подписчики уточнили, с какого числа, ведь до 21 декабря включительно указаны рейсы на «Як 42». «С сегодняшнего, 19 декабря. Если «Як», значит, так надо», — ответил Синельников, подчеркнув, что С-чек — это плановая ежегодная процедура.

Напомним, в начале месяца он прокомментировал сообщения в соцсетях о поломке «Боингов», из-за чего произошли серьёзные сдвиги в расписании вылетов. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

11:00, 19 декабря, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
145
0
#Ижевск\n#самолёты\n#Ижавиа