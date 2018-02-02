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      Горящий автомобиль в Ижевске, назначение креативного директора ХК «Ижсталь» и приговор по делу Никиты Белых: что произошло минувшей ночью

      08:00, 02 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      08:00, 02 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      1662
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Никита Белых\n#Удмуртия\n#новости\n#приговор\n#суд\n#происшествие\n#приговор суда
      Фото: vk.com/nikita.belyh
      1662
      0

      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня пятница, 2 февраля, последний рабочий на этой неделе. Уже завтра долгожданный выходной, а пока мы продолжаем рассказывать самые интересные новости минувшей ночи.

      Поиски человека

      В Ижевске ищут 20-летнего Васильева Дмитрия Сергеевича. Как сообщает ПСО Регион18, молодой человек вышел из дома 30 января 2018 года и больше на связь не выходил.

      Рост 175-180 см, телосложение худощавое.

      Был одет: куртка коричневая, синие джинсы, черные кроссовки. При себе была черная сумка с ноутбуком.

      Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить волонтерам по номеру: 8 951 195 29 71 либо в полицию, по тел. 02 (с моб. 102).

       

      Происшествие

      Вечером 1 февраля на улице Ленина в Ижевске горел автомобиль «Рено». Очевидцы поделились фотографией происшествия в соцсетях.

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      Фото: vk.com/typical_izhev

      Креативный директор ХК «Ижсталь» и спортклуба «Торпедо»

      Радиоведущая и исполнительница песни «ВРИО» Таня Равилова стала креативным директор хоккейного клуба «Ижсталь» и спортклуба «Торпедо». Об этом на своей странице ВКонтакте вечером 1 февраля написал глава Удмуртии Александр Бречалов.

      «Любую идею важно подать правильно и ярко, особенно в нашей информационной и конкурентной реальности. <…> Профессиональному спорту - профессиональное продвижение», - отметил руководитель региона.

      Приговор Белых

      Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам тюрьмы за взяточничество. Как сообщает «Интерфакс», такое решение принял Пресненский суд Москвы в четверг, 1 февраля.

      «Признать Белых виновным в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»), и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - говорится в резолютивной части приговора судьи Татьяны Васюченко.

      Также экс-губернатору назначили штраф в размере двухкратного размера полученной взятки - более 48 млн рублей.

      Отметим, что суд оправдал Белых по одному из эпизодов дела.

      «Суд выносит оправдательный приговор в отношении Белых по эпизоду получения взятки от (Альберта) Ларицкого», - сказала Васюченко. Такое решение было принято в связи с тем, что суду не было представлено доказательств получения Белых 200 тыс. евро от Ларицкого, «кроме показаний бывшего заместителя главы региона - Сергея Щерчкова, через которого Белых якобы передавались денежные средства».

      Так, бывшего губернатора признали виновным в получении 400 тыс. евро взятки от бизнесмена Юрия Судгаймера.

      В срок наказания экс-губернатору был зачтен срок его нахождения под арестом с 25 июня 2016 года.

      08:00, 02 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      1662
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Никита Белых\n#Удмуртия\n#новости\n#приговор\n#суд\n#происшествие\n#приговор суда

       

       

       

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