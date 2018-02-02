Горящий автомобиль в Ижевске, назначение креативного директора ХК «Ижсталь» и приговор по делу Никиты Белых: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня пятница, 2 февраля, последний рабочий на этой неделе. Уже завтра долгожданный выходной, а пока мы продолжаем рассказывать самые интересные новости минувшей ночи.

Поиски человека

В Ижевске ищут 20-летнего Васильева Дмитрия Сергеевича. Как сообщает ПСО Регион18, молодой человек вышел из дома 30 января 2018 года и больше на связь не выходил.

Рост 175-180 см, телосложение худощавое.

Был одет: куртка коричневая, синие джинсы, черные кроссовки. При себе была черная сумка с ноутбуком.

Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить волонтерам по номеру: 8 951 195 29 71 либо в полицию, по тел. 02 (с моб. 102).

Происшествие

Вечером 1 февраля на улице Ленина в Ижевске горел автомобиль «Рено». Очевидцы поделились фотографией происшествия в соцсетях.

Фото: vk.com/typical_izhev

Креативный директор ХК «Ижсталь» и спортклуба «Торпедо»

Радиоведущая и исполнительница песни «ВРИО» Таня Равилова стала креативным директор хоккейного клуба «Ижсталь» и спортклуба «Торпедо». Об этом на своей странице ВКонтакте вечером 1 февраля написал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Любую идею важно подать правильно и ярко, особенно в нашей информационной и конкурентной реальности. <…> Профессиональному спорту - профессиональное продвижение», - отметил руководитель региона.

Приговор Белых

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам тюрьмы за взяточничество. Как сообщает «Интерфакс», такое решение принял Пресненский суд Москвы в четверг, 1 февраля.

«Признать Белых виновным в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»), и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - говорится в резолютивной части приговора судьи Татьяны Васюченко.

Также экс-губернатору назначили штраф в размере двухкратного размера полученной взятки - более 48 млн рублей.

Отметим, что суд оправдал Белых по одному из эпизодов дела.

«Суд выносит оправдательный приговор в отношении Белых по эпизоду получения взятки от (Альберта) Ларицкого», - сказала Васюченко. Такое решение было принято в связи с тем, что суду не было представлено доказательств получения Белых 200 тыс. евро от Ларицкого, «кроме показаний бывшего заместителя главы региона - Сергея Щерчкова, через которого Белых якобы передавались денежные средства».

Так, бывшего губернатора признали виновным в получении 400 тыс. евро взятки от бизнесмена Юрия Судгаймера.

В срок наказания экс-губернатору был зачтен срок его нахождения под арестом с 25 июня 2016 года.