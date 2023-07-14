Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Инсулинорезистентность излечима! Лонгрид Семейное дело — раскрасить мир в цвет любимых глаз Лонгрид Ремесло – варить стекло Лонгрид

В Китае исполнили смертный приговор отравившей детей воспитательнице детсада

17:51, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Китае исполнили смертный приговор отравившей детей воспитательнице детсада
17:51, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
164
0
#Китай\n#отравление\n#детский сад\n#гибель детей\n#суд\n#приговор\n#казнь
Фото: pxhere.com
164
0

Женщина подсыпала в еду малышам нитрит натрия.

Цзяоцзо. КНР. Воспитательницу детского сада, подсыпавшую яд в пищу своим воспитанникам, казнили в Китае. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Приговор был исполнен 13 июля, сообщили в суде города Цзяоцзо провинции Хэнань. 

Отравление произошло в марте 2019 года, пострадали 25 детей, один из них скончался после 10 месяцев лечения. Следствием было установлено, что воспитательница по имени Ван Юнь добавила дошкольникам в кашу нитрит натрия. Причиной такого поступка она назвали конфликт с коллегой.

Выяснилось также, что двумя годами ранее Ван Юнь пыталась тем же химикатом убить мужа, с которым поссорилась. Супруг отделался отравлением средней тяжести.

17:51, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
164
0
#Китай\n#отравление\n#детский сад\n#гибель детей\n#суд\n#приговор\n#казнь