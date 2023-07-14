В Китае исполнили смертный приговор отравившей детей воспитательнице детсада

Цзяоцзо. КНР. Воспитательницу детского сада, подсыпавшую яд в пищу своим воспитанникам, казнили в Китае. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Приговор был исполнен 13 июля, сообщили в суде города Цзяоцзо провинции Хэнань.

Отравление произошло в марте 2019 года, пострадали 25 детей, один из них скончался после 10 месяцев лечения. Следствием было установлено, что воспитательница по имени Ван Юнь добавила дошкольникам в кашу нитрит натрия. Причиной такого поступка она назвали конфликт с коллегой.

Выяснилось также, что двумя годами ранее Ван Юнь пыталась тем же химикатом убить мужа, с которым поссорилась. Супруг отделался отравлением средней тяжести.