Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 10 годам заключения

Равалпинди. Пакистан. К 10 годам лишения свободы приговорил специальный суд Пакистана бывшего премьер-министра страны, лидера Движения за справедливость («Техрик-и-Инсаф») Имрана Хана. Политика признали виновным в нарушении гостайны, передает «МИР 24».

Аналогичное решение суд принял в отношении бывшего министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши. Приговор объявили в тюрьме Адиала в Равалпинди, где содержатся оба заключенных.

В вину Хану вменили то, что весной 2022 года он сослался на зашифрованное письмо, и обвинил США в заговоре с целью лишить его поста. Нынешние власти страны заявили, что документ был похищен.

Главой правительства Пакистана Имран Хан был в 2018-2022 годах. Ему вынесли вотум недоверия и отстранили от управления страной, а в мае 2023 года арестовали по делу об отмывании денег, что привело к массовым протестам и беспорядкам с гибелью людей. Хана временно выпустили под залог, но вскоре снова взяли под стражу и отправили на 3 года в тюрьму по делу о мошенничестве.